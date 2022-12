Gebrauchte Industriemaschinen: Preisgünstige Angebote mit Top Qualität

Der industrielle Sektor ist ein sehr schnelllebiger Bereich. Die internationale Konkurrenz lässt da nicht lange auf sich warten. Um der Vielzahl an Mitbewerbern zuverlässig entgegenzuwirken muss jedes Unternehmen bestmöglich aufgestellt sein: Die Produktionskosten sollten so gering wie möglich gehalten werden, das Endprodukt muss höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden und die Umwelt sollte bestmöglich geschützt werden.

All diese Anforderungen stellen nationale und internationale Unternehmen nicht selten vor große Herausforderungen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist der Einsatz von gebrauchten Industriemaschinen!

Es muss nicht immer „Neu“ sein

Bei der Anschaffung von Maschinen für die Metallindustrie sollte nicht nur auf absolute Neuware gesetzt werden. Denn auch gebrauchte Angebote erfüllen ihren Zweck umfassend und zuverlässig und bieten zeitgleich noch viele weitere Vorteile:

Der Ankauf gebrauchter Industriemaschinen lässt sich oftmals sehr viel schneller abwickeln. Denn nicht selten sind neue Geräte mit einer besonders langen Vorlaufzeit und enormen Versandzeiträumen verbunden, die einen zeitnahen Einsatz der Maschinen unmöglich werden lassen.

Second-Hand-Ware ist zudem deutlich kostengünstiger, da die Maschinen in den ersten Monaten der Inbetriebnahme einen Preisabfall von etwa 30-70% erleben. So können auch neuwertige Produkte zu einem wahren Schnäppchen erstanden werden.

Die robuste und langlebige Konstruktion der Maschinen ermöglicht eine besonders lange Einsatzzeit, so dass sich diese Investition in jedem Fall rechnen wird. Zudem lassen sich die Maschinen zu jeder Zeit wieder gewinnbringend weiterverkaufen, so dass nicht selten der ursprüngliche Kaufpreis wieder erzielt wird.

Gebrauchte Maschinen in großer Auswahl

Ob in Ungarn, in Polen, in Deutschland oder Italien: Industriemaschinen für die Metallindustrie kommen in zahlreichen Ländern zum Einsatz, so dass mittlerweile ein großes Angebot entsprechender Gebrauchtmaschinen zu Verfügung steht. Online-Anbieter wie beispielsweise Mach4Metal halten für ihre Kunden eine Vielzahl an gebrauchten Industriemaschinen bereit – vom CNC Bohrwerk über Bettfräsmaschinen bis hin zu gebrauchten CNC Drehmaschinen.

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Angeboten wird für jedes Unternehmen und jeden Arbeitsschritt eine passende gebrauchte Maschine zu Verfügung stehen, die preisgünstig angeboten wird und die beste Produktqualität bietet.

Zeitgleich lassen sich gebrauchte Geräte auch schnell und einfach wieder verkaufen, so dass die jeweilige Arbeitsfläche direkt anderen Produktionsstätten zu Verfügung steht.

Umweltschutz der neusten Generation

Neben den geringen Investitionskosten und den qualitativ hochwertigen Endergebnissen überzeugen gebrauchte Industriemaschinen aber auch durch ihren umweltschonenden Charakter.

Der Einsatz von gebrauchten Gütern spart nicht nur wertvolle Ressourcen ein, sondern verlängert die Lebensdauer der einzelnen Maschinen um Jahre bzw. Jahrzehnte. Dieser Umstand sorgt dafür, dass die Umwelt nachhaltig geschont und wichtige Rohstoffe eingespart werden.

Umweltschutz ist ein wichtiges Thema, dass im Rahmen der Globalisierung alle Länder dieser Welt betrifft. Nachhaltiges Denken und ressourcenschonendes Arbeiten werden dafür sorgen, dass unser blauer Planet „Erde“ jeden Tag ein bisschen grüner wird.

Der Einsatz von gebrauchten Industriemaschinen trägt einen großen Teil dazu bei, dass auch dieser Sektor den aktiven Umweltschutz maßgeblich unterstützen kann.