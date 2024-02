Industrielle Tragarmsysteme für Selbstständige

In der Industrie sind sie schon lange der Standard, im privaten Zusammenhang werden sie aber weniger häufig genutzt. Dabei können sie private Werkstätten, das eigene Büro und kleine bis mittelständische Unternehmen ideal unterstützen. Tragarmsysteme lassen sich überall anwenden. Wir erklären, wo sie zum Einsatz kommen und warum sie so wertvoll sein können.

Ob in der Maschinenhalle, beim Zahnarzt oder im Überwachungszentrum, ein Tragarmsystem kann den Arbeitsalltag in verschiedensten Berufen bereichern. Viele Betriebe benötigen Monitore, an denen sie etwa die Funktionen für Maschinen kontrollieren oder Patienten überwachen. Der Tragarm erweitert den Aktionsradius des Monitors optimal, sodass mit hoher Flexibilität gearbeitet werden kann. Sie lassen sich beliebig häufig neu einstellen und bieten daher gute Lösungen für verschiedene Einsatzbereiche. Über den Einsatz mit Monitoren hinaus bieten Tragarme aber auch Befestigungsmöglichkeiten für andere Gerätschaften, insbesondere wenn die bestehende Infrastruktur optimal ergänzt werden soll.

Belastungen aller Art

Je nach Anwendungsbereich werden unterschiedliche Traglasten benötigt. Das Rundrohr des Tragarms passt sich dementsprechend im Durchmesser an und liefert somit das passende Steuergehäuse. Die einzelnen Komponenten sind modular aufgebaut und schützen die innenliegende Kabelführung. Mit einer gratfreien Innenkontur sind die Kabel jederzeit gegen Beschädigung geschützt. Der gesamte Tragarm entspricht dabei immer dem europäischen Standard, sodass Sie sicher sein können, dass das System Ihre wertvollen Gerätschaften und wichtigen Monitore sicher hält. Die Länge der Rohre kann dabei frei gewählt und individuell angepasst werden, bis Innensechskant-Schneidringschrauben alles an Ort und Stelle halten. Je nach Modell können darüber hinaus stufenlos einstellbare Drehlager für die Anpassung der Schwenkkräfte sorgen.

Der Einsatz in der eigenen Werkstatt

Wer sich selbstständig macht, arbeitet in vielen Fällen vorerst aus einer kleinen Werkstatt heraus. Die eigene Garage oder eine gemietete Industriefläche lassen es oft nicht zu, permanente Installationen einzurichten. Monitore brauchen Sie in vielen Fällen aber trotzdem. Die entsprechenden Tragarmsysteme können Ihr Unternehmen daher insbesondere dann bereichern, wenn Sie sich für klemmbare Rohrverbinder als Alternative zu fest installierten Schweißkonstruktionen entscheiden. Ganz ohne Bohren und Schweißen sind sie eine wirtschaftliche Lösung, die kräftig und zuverlässig, aber auch wieder lösbar ist. Die Montagetechnik ist unkompliziert und eliminiert die zeit- und kostenaufwändige Installation herkömmlicher Technologien. So können Sie auf flexible Art und Weise die eigene Werkstatt erweitern und den Arbeitsalltag um einiges erleichtern. Das System wächst mit Ihnen mit, erweitert sich Ihr Unternehmen, lassen sich auch die Tragarme entsprechend neu verbinden und anpassen. Die verschiedenen Monitorhalterungen lassen Sie Ihr Display, den Touchscreen und das Bediengehäuse anbringen und können sogar in Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Dem Nutzen sind keine Grenzen gesetzt.

Systeme für Büro und Homeoffice

Sollten Sie nicht auf der Suche nach einer Lösung für die eigene Werkstatt sein, sondern stattdessen am Schreibtisch arbeiten, können Sie auch hier flexible Montagelösungen nutzen. Die Einstellung des Schreibtischs schafft einen ergonomischen Arbeitsplatz, der Rückenschmerzen vorbeugt und den Arbeitsalltag erleichtert. Aber auch im Luxussegment werden sie erfolgreich eingesetzt, denn Audio und Video Geräte können mit flexibler Anpassung den hohen Ansprüchen der Kundschaft gerecht werden. Die Technik ist zuverlässig und schnellstens installiert, sodass Sie innerhalb kürzester Zeit effektiver arbeiten können.