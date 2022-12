Ungarn: Reform der Streitkräfte wird 2023 fortgesetzt

Der Haushalt für das kommende Jahr sichert die Fortsetzung der Reform der ungarischen Streitkräfte und wird es dem Land ermöglichen, die Verteidigungsausgaben ein Jahr früher als ursprünglich geplant auf 2 % des BIP zu erhöhen, was im Einklang mit Ungarns Verpflichtung gegenüber der NATO steht, so der Verteidigungsminister am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der ungarische Verteidigungsfonds garantiere, dass das Land in der Lage sein werde, alle für eine wirksame Verteidigung notwendigen Ausrüstungen zu kaufen und „das Prestige der ungarischen Truppen wiederherzustellen“, zitierte das Ministerium Kristóf Szalay-Bobrovniczky in einer Erklärung. Die Streitkräfte werden der Forschung, Entwicklung und Innovation Vorrang einräumen und durch die Förderung der Verteidigungsindustrie zu einer robusten Wirtschaft beitragen, so der Minister. Im Einklang mit den Anforderungen der NATO werden 2023 mehr als 20 % der Verteidigungsausgaben in die Entwicklung fließen, fügte er hinzu. Im nächsten Jahr werde sich die Entwicklung auf die individuelle und operative Ausrüstung der Soldaten, die Integration der bisher beschafften Ausrüstung und die Einführung neuer Angriffstechnologien konzentrieren, sagte er.

Innovationen im Verteidigungsbereich liegen im Interesse der nationalen Sicherheit Ungarns, da sie die Abhängigkeit des Landes von Importen verringern und die Versorgungssicherheit erhöhen, sagte er. Die Entwicklung im Verteidigungsbereich werde auch die Position Ungarns innerhalb der NATO verbessern, sagte Szalay-Bobrovniczky und wies darauf hin, dass ungarische Gripens den baltischen Luftraum in diesem Jahr vier Monate lang geschützt hätten und die KFOR-Mission im Kosovo unter ungarischem Kommando stehe. Eine der vier Task Forces, die als Reaktion auf den Krieg zwischen der Ukraine und Russland eingerichtet wurden, wurde in Ungarn eingerichtet und steht unter ungarischem Kommando, fügte er hinzu.