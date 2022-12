Nachgedacht: Hin- und hergerissen …

… sind bei vielen Menschen und auch bei mir die Gefühle zum Jahreswechsel. Zugegeben, die Zweifel sind, wie selten zuvor, berechtigt. Man fragt sich, wie geht es weiter im Jahr 2023? Das Zeitgeschehen ist geprägt von Krieg, Klima, Energiemangel, Corona, Flüchtlingschaos, Terrorismus und noch vielem mehr.

Überall auf dem Globus scheint Frieden ein Fremdwort zu werden. Zu nennen sind die Ukraine, wo seit Februar Bomben, Verwüstung und Tod den Alltag bestimmen. Aber auch zwischen China und Taiwan, Griechenland und der Türkei, Kosovo und Serbien, in Afghanistan, Teilen von Afrika und Südamerika wird mit den Säbeln gerasselt. Keine positiven Aussichten, oder? Gehören die glücklichen Jahrzehnte, die wir seit unserer Kindheit genießen konnten, nun der Vergangenheit an, frage ich mich?

Wenn ich zurückdenke an die zurückliegenden Zeiten und das sind schon etliche Jahre (ich werde heuer 67 Jahre) komme ich immer öfters ins Grübeln. Und ich bin mir sicher, viele andere Gleichaltrige oder etwas Jüngere und Ältere bringen dieselben Gedanken nicht besonders gut aus ihren Köpfen. Dazu kommt halt auch das Alter, das so manche Wehwehchen mit sich bringt, zum Teil belasten auch hin und wieder Geldsorgen bei einer größeren Anschaffung, falls das nötig sein sollte, das Nervenkostüm. Die Liste mit den Negativposten wird also immer länger, demnach zeigt sich vieles nicht so hoffnungsvoll, oder doch?

Denn die Devise muss heißen: Kopf hoch. Ein bekanntes altes Sprichwort sagt: „Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird“. Ein weiteres: „Wenn Du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her“. Gut gemeinte Ratschläge, denke ich, trotz aller Grübeleien, die mich immer wieder mal plagen.

Nun denn, wir feiern den Jahreswechsel, den Silvester. Und das mit Böllern, Feuerwerk, Knallerei und Raketen. Das wird es bei mir nicht geben, wie schon seit Jahren nicht mehr. Ein gutes Essen, ja. Ein süffiges Getränk dazu, ja. Neujahrsglückwünsche, sowieso. Mehr nicht, das reicht. Ich brauche kein bumbum. Wenn am Sonntagmorgen die Kirchenglocken das Neue Jahr einläuten, steht auf dem Jahreskalender der erste Monat, der Januar.

Wir schreiben 2023. Der Winter geht in die letzte Runde, bis der Frühling die Oberhand gewinnt. Und dann? Dann hebt sich die Stimmung bei Jung und Alt, in der Tier- und Pflanzenwelt. Die düsteren langen Nächte sind vorbei, die Tage erfreuen uns wieder mit Wärme, Sonne und Licht.

Fazit: Glück ist keine Garantie, doch auch Kleinigkeiten machen das aus, was unser Herz erwärmt. Ich zähle dabei auf Partnerschaft, Freundschaft, Zusammenhalt und Liebe. „Zählen“ Sie mit, dann kann das Neue Jahr gerne kommen.

Kommen Sie gut durch den Jahreswechsel, bleiben Sie gesund und vor allem HOFFNUNGSVOLL!

Bis bald mit lieben Wünschen

Ihre Eva