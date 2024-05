Orbán: Wahl entscheidet zwischen Krieg und Frieden

Die Wahlen zum Europäischen Parlament und die Präsidentschaftswahlen in den USA im November werden über Krieg oder Frieden entscheiden, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, das Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico sei „nicht beispiellos“ und verwies auf die Ermordung des serbischen Ministerpräsidenten Zoran Đinđić im Jahr 2003. „Dieser Teil Europas ist ein viel riskanteres Jagdgebiet als der Westen“, fügte er hinzu. Das Attentat auf Fico habe zwar alle schockiert, „aber die wachsende Aggression in Europa ist keine Überraschung“, sagte er. Nach mehreren Terroranschlägen in Europa und dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine verwandle sich Europa in einen Pro-Kriegs-Block“, sagte er. „Vor zwei Jahren wollte Deutschland noch Helme in die Ukraine schicken, jetzt diskutieren die europäischen Staats- und Regierungschefs und sogar die NATO über die Entsendung von Truppen“, sagte er. Gewalt gehöre zum Alltag und sei „in Europa spürbar“, sagte Orbán. „Die wichtigste Aufgabe der Europäischen Union ist der Frieden und der Wohlstand kommt erst an zweiter Stelle … nach einem Angriff wie diesem braucht es einen starken Glauben, um diese Position zu halten“, sagte er. „Unsere Aufgabe ist es, zu versuchen, die Aggression im Alltag und die Kriegsgefahr in der Politik einzudämmen.“