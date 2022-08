Menczer: Ungarn hält am Ein-China-Prinzip fest

Die ungarische Außenpolitik ist konsequent dem Ein-China-Prinzip verpflichtet, erklärte Tamás Menczer, Staatssekretär des Außenministeriums, am Dienstag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Wir hoffen aufrichtig, dass die Situation in Taiwan nicht eskaliert und die Weltmächte so schnell wie möglich zu einer auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basierenden Zusammenarbeit zurückkehren“, sagte Menczer. In den vergangenen Monaten habe sich die ungarische Außenpolitik auf den Frieden als einzige Lösung für das Leid und die wirtschaftlichen Probleme konzentriert, die durch den Krieg in einem Nachbarland verursacht wurden. Gleichzeitig empfindet die ungarische Regierung die Sicherheitskrisen in anderen Teilen der Welt als besorgniserregend, sagte Menczer. „In der gegenwärtigen Situation ist das Letzte, was wir brauchen, ein Konflikt zwischen zwei Weltmächten, selbst wenn dieser Konflikt weit von uns entfernt ist“, sagte er. Das Ein-China-Prinzip sieht die Volksrepublik China als ein ungeteiltes Gebilde, wobei Taiwan eher Teil des Landes ist als eine unabhängige Republik China.