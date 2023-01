PMI im Dezember bei 63,1 Punkten

Der saisonbereinigte ungarische Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Dezember auf 63,1 Punkte von 56,0 im November, teilte der Ungarische Verband für Logistik, Einkauf und Lagerverwaltung (Halpim) am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ein PMI über 50 signalisiert eine Expansion im verarbeitenden Gewerbe. Unter den PMI-Teilindizes stieg der Index der Auftragseingänge gegenüber dem Vormonat und blieb über der 50-Punkte-Marke. Der Index für das Produktionsvolumen stieg ebenfalls an und lag über 50. Der Beschäftigungsindex zeigte den fünfzehnten Monat in Folge ein Wachstum an. Die Lieferzeiten waren im Dezember kürzer, aber der Teilindex liegt immer noch unter 50. Der Index der gekauften Vorräte stieg an und lag über der 50-Punkte-Marke, was auf eine anhaltende Erholung hindeutet.