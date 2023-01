Schweizertreff besucht die Ritterspiele in Sümeg

Wir, 20 Personen vom Schweizertreff in der Region Héviz, versammelten uns am 28. Dezember 2022 um 13.00 Uhr beim Parkplatz in Keszthely. Gemeinsam fuhren wir mit Privatautos nach Sümeg, wo wir um 14.00 Uhr in gemütlicher Runde ein feines Mittagessen im Hotel Kapitany unter der Burg genießen konnten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Um 16.00 Uhr sahen wir uns anschließend gemeinsam in der großen Pferdehalle die mittelalterlichen Ritterspiele an. Es ist immer wieder interessant zu sehen wie harmonisch die Reiter mit den Pferden zusammenarbeiten. Nach der sehr imposanten Vorführung sind wir vor unserem Abschied von diesem Tag noch in geselliger Runde im Restaurant zu einem Kaffee zusammengesessen und haben uns über das vergangene und zukünftige Jahr unterhalten, und konnten dann mit den tollen Erlebnissen wieder zufrieden nach Hause fahren.

Wir wünschen allen noch alles Gute und viel Glück zum neuen Jahr und sehen uns hoffentlich schon bald wieder beim nächsten Treff am 11. Januar 2023.

Eva und René Büchel

Infos: rbuechel@hotmail.ch