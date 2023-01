Budapester Gericht genehmigt die Auslieferung einer belgisch-marokkanischen Terrorverdächtigen

Das Budapester Stadtgericht hat am Freitag die Auslieferung einer wegen Terrorismusverdachts gesuchten belgisch-marokkanischen Frau an die belgischen Behörden genehmigt, teilte die Presseabteilung des Gerichts in einer Erklärung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der internationale Haftbefehl, mit dem die Frau verhaftet wurde, war von einem französischsprachigen Gericht in Brüssel ausgestellt worden. Die Anklage lautete auf Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung und Verlassen des Landes mit der Absicht, eine terroristische Handlung durchzuführen oder zu unterstützen, so die Abteilung. „Auf der Grundlage der verfügbaren Daten kann die Frau ausdrücklich verdächtigt werden, eine terroristische Gruppe besuchen zu wollen, die in einem syrischen Einsatzgebiet aktiv ist“, hieß es. Die Höchststrafe für die im Haftbefehl genannten Straftaten beträgt zehn Jahre Gefängnis, so das Gericht. Die Verdächtige stimmte vor Gericht ihrer Auslieferung in einem vereinfachten Verfahren zu, das dem Urteil zufolge bis zum 16. Januar abgeschlossen sein muss.