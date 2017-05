Ritterspiele zu Pfingsten in Szigliget

Die Pfingstfeiertage markieren am Balaton den Beginn der Sommersaison. Mit Festen, Festivals und alten Bräuchen starten die Gemeinden offiziell in den Sommer.





Die Burgspiele von Szigliget am Nordufer des Balaton finden am 4. und 5. Juni 2017 statt. Zentrale Location der Veranstaltungen ist die imposante Burgruine am Ortseingang. Neben der Besichtigung des Burgmuseums kommen Konzerte alter Musik und Vorführungen verschiedener Ritterorden zur Aufführung. Liebhaber alter Waffen können solche aus dem Mittelalter einmal selbst ausprobieren.

Die Ritterspiele beginnen am 4. Juni 2017 um 11 Uhr mit einer Aufführung des Puppentheaters auf der Bühne in der Unterburg. Anschließend folgen Konzerte und Auftritte von Rittern, sowie um 17 Uhr eine imposante Falkner-Vorführung.

Der 5. Juni 2017 beginnt ebenfalls um 11 Uhr mit Puppentheater, es folgen um 12 Uhr die Schwerterschwinger der Ungarischen Könige, Vorführungen von Rittern, Theateraufführungen und um 15.30 Uhr historische Wettkämpfe. Um 16.10 Uhr beschließt die Falkner-Vorführung die diesjährigen Ritterspiele von Szigliget.