Regenmenge im Januar übertrifft Rekord von 1915

Wie der Nationale Wetterdienst am Mittwoch mitteilte, gab es in Ungarn zum letzten Mal im Januar 1915 so viele Niederschläge – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

An mehreren Orten des Landes fielen aufgrund einer Reihe von mediterranen Wirbelstürmen dreimal so viele Niederschläge wie im Durchschnitt. In Budapest fielen im Januar 1886 einige Zehntel Millimeter mehr Niederschlag als im Januar 2023 bis zum 23. Januar: 115,6 Millimeter, während im Januar 2022 nur 2,9 Millimeter Regen in der Hauptstadt fielen.