Meteorologie: Juli war überdurchschnittlich warm und etwas trockener

Der Juli war überdurchschnittlich warm und etwas trockener, teilte die HungaroMet Zrt. auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In der Analyse zum siebten Monat des Jahres heißt es, dass die Durchschnittstemperatur im Juli dieses Jahres landesweit bei 22,2 Grad Celsius lag und damit 0,7 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991-2020. Sie fügten hinzu, dass die Durchschnittstemperatur in weiten Teilen der mittleren und südlichen Tiefebene über 23 Grad lag. Im Rest des Landes lag die Durchschnittstemperatur im Juli in der Regel zwischen 21 und 23 Grad, Werte unter 20 Grad wurden nur in Bergregionen gemessen. Sie teilten auch mit, dass der Juli nach dem rekordverdächtigen trockenen Juni weniger trocken war, aber aufgrund der meist schauerartigen Niederschläge große regionale Unterschiede auftraten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die monatliche Niederschlagsmenge im Juli betrug nach den bisher vorliegenden Daten im Landesdurchschnitt 60,5 Millimeter, was 16 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 1991-2020 von 71,8 Millimetern liegt. In den niederschlagsreicheren Regionen im Nordwesten und Nordosten fielen auf größeren Flächen mehr als 90 Millimeter Niederschlag, während in den trockeneren Regionen im Zentrum des Landes und in der südlichen Tiefebene die Messstationen vielerorts nur einen monatlichen Niederschlag von knapp 20 Millimetern verzeichneten, hieß es. Sie merkten an: Die Station Hercegszántó, wo im Juni kein Niederschlag gemessen wurde, war auch im Juli der trockenste Teil des Landes, mit nur 10,9 Millimetern Niederschlag im Juli.