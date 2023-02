Großartige Fotoausstellung im Schloss von Fehérvárcsurgó

Schloss Károlyi in Fehérvárcsurgó zeigt vom 21. Februar bis 12. März 2023 eine einzigartige Fotoausstellung mit ausgewählten Bildern von Brigitte Pougeoise. Die französische Fotografin war seit den 80er Jahren u.a. als Theaterfotografin tätig. Sie fotografierte beliebte Puppenspieler und erfolgreiche Puppentheater auf der ganzen Welt, wie Bread and Puppet Theater, Compagnie Philippe Genty, Teatro Rezo Gabriadze, Royal de luxe, Handspring Puppet Company, Stuffed Puppet Theatre und Ilka Schönbein.

Ihre Bilder erzählen die Geschichte dieser besonderen Kunst, blicken tief in die Seele der Aufführungen, stellen Künstler von gestern und heute vor. Brigitte Pougeoise übergab im Jahre 2015 ihre Foto-Sammlung rund um das Puppenspiel und von Puppentheatern derin Paris, die damit zahlreiche Ausstellungen initiiert.

Die im Rahmen des Austauschprogramms des Europäischen Netzwerks kultureller Begegnungszentren im Schloss Károlyi gezeigte Bilderschau ist eine Wanderausstellung, die zuvor im berühmten Chartreuse de Villeneuve lez Avignon in Frankreich zu sehen war. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl an Fotografien, originalen Theatertexten, Montagen und Adaptionen. Die Kuratoren sind Joël Hüthwohl von der französischen Nationalbibliothek BNF und Aurélie Mouton Rezzouk von der Université Sorbonne Nouvelle. Die Ausstellung wird am 21. Februar um 14.30 Uhr von der Theaterhistorikerin Anetta Fekete eröffnet und kann bis 12. März täglich von 10 bis 17 Uhr besucht werden.

Károlyi József Stiftung

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u 2

www.karolyi.org.hu