Szentkirályi: Kein Ausweichen vor den Preisobergrenzen

Die Regierung erwartet nach wie vor von allen Einzelhändlern, dass sie die von der Regierung vorgeschriebenen Preisobergrenzen einhalten, sagte die Regierungssprecherin am Freitag auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Alexandra Szentkirályi sagte, es gebe „keine Entschuldigung“ für jemanden, die Preisobergrenzen für Grundnahrungsmittel zu missachten. In der vergangenen Woche habe die Verbraucherschutzbehörde in 468 Geschäften Inspektionen durchgeführt, und nur in 99 Geschäften habe es keine Verstöße gegen die Verordnung gegeben, sagte sie. In 369 Fällen wurden Verbraucherschutzverfahren eingeleitet. Zu den verschiedenen Mängeln gehörten unzureichende Informationen über die Preisobergrenze und die Unfähigkeit eines Einzelhändlers, nachzuweisen, dass er alle Bestimmungen eingehalten hat.