Orbán: Ungarn wird Recht behalten

Die Ungarn werden Recht behalten, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag und kommentierte damit die jüngsten Äußerungen zweier hochrangiger EU-Beamter zum Grenzschutz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán reagierte auf die Äußerungen der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die die Verstärkung der türkisch-bulgarischen Grenze als die wichtigste Aufgabe im Zusammenhang mit der Verstärkung der Landgrenzen der EU bezeichnete. Der Ministerpräsident wies auch darauf hin, dass Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament, den Bau von Zäunen an den Außengrenzen der EU „in Ausnahmefällen“ mit Unterstützung der EU vorgeschlagen habe.

„Ursula von der Leyen und Manfred Weber würden den Grenzschutz in der EU stärken. So geht’s! Die Ungarn sind nicht im Recht, aber sie werden im Recht sein!“ schrieb Orbán auf Facebook. In einem Post auf Twitter schrieb der ungarische Ministerpräsident: „Endlich! Liebe Ursula von der Leyen, lieber Manfred Weber, willkommen im Club!… Wir haben 10 Jahre lang für stärkere Grenzen gekämpft. Wie sich herausgestellt hat, hatten wir Ungarn die ganze Zeit Recht“, so Orbán.