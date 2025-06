Acht Komitate wurden unter Alarmstufe Rot gestellt

Aufgrund der extremen Hitze hat das Innenministerium von Mittwochmorgen bis Donnerstag Mitternacht für acht Komitate den roten Alarm ausgerufen, der alle sozialen Einrichtungen verpflichtet, Obdachlose oder Menschen in Not aufzunehmen, wie der Staatssekretär für Sozialpolitik des Innenministeriums am Mittwoch in Budapest bekannt gab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Attila Fülöp erklärte, dass die Maßnahme für die Komitate Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest (einschließlich Budapest) und Tolna gilt. Er sagte auch, dass die Auslastung der Einrichtungen für Obdachlose landesweit bei 78 Prozent liege, es also Platz gebe, sodass jeder, der Hilfe benötige, diese auch bekomme. Der Staatssekretär bat alle, wenn sie einen Obdachlosen in Not sehen, den regionalen Dispatcherdienst anzurufen, der auf der Grundlage der Meldungen sofort Maßnahmen ergreift. Die Telefonnummer des nationalen Dispatcherdienstes, der in solchen Fällen angerufen werden kann, sei im Internet und auf den Websites der Regierung zu finden, fügte Attila Fülöp hinzu.

Csaba Botond Aba, Leiter des Krisztinavárosi Hajléktalan Centrum (Obdachlosenheim Krisztinaváros), berichtete, dass der Ungarische Malteser Hilfsdienst in der Hauptstadt mit neun Straßendiensten arbeite. Wie er sagte, leiden Obdachlose nicht nur unter der Kälte im Winter, sondern auch unter der Hitze im Sommer. Deshalb bittet er alle, „die Augen offen zu halten” und, wenn sie der Meinung sind, dass jemand Hilfe braucht, den Straßendienst zu rufen. Er wies darauf hin, dass die Mitarbeiter des Sozialdienstes auch in solchen Fällen mit erhöhter Aufmerksamkeit durch die Straßen gehen und die in Not geratenen Menschen bei Bedarf in eine geeignete Einrichtung bringen. Seiner Aussage zufolge ist der Dispatcherdienst der Budapester Menhely Alapítvány (Obdachlosenhilfe) unter der Telefonnummer 0036/1-338-4186 erreichbar.