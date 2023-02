Minister ziehen sich aus Universitätsstiftungen zurück

Die Minister werden sich ab dem 15. Februar 2023 aus den Vorständen der Stiftungen zur Vermögensverwaltung der Universitäten zurückziehen, kündigte der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung erwarte, dass auch Beamte niedrigerer Ränge dasselbe täten, sagte Gergely Gulyás bei einer Pressekonferenz der Regierung. Die Europäische Union hatte zuvor Bedenken wegen Korruption im Zusammenhang mit den Stiftungen geäußert. Die ungarische Regierung sei immer bereit gewesen, der EU auf halbem Wege in einem „vernünftigen Kompromiss“ entgegenzukommen, sagte Gulyás. Die Regierung „hat sogar Anträge ohne Rechtsgrundlage unterstützt, wenn sie den Interessen des Landes nicht schaden“, sagte er. „Die Europäische Kommission sollte nur Forderungen stellen dürfen, die auf dem Gemeinschaftsrecht beruhen, aber wir sind weit davon entfernt“, sagte er und fügte hinzu, dass es einfacher wäre, Gespräche zu führen, „wenn Brüssel deutlich machen würde, was es will, aber so laufen die Konsultationen nicht“. Er fügte hinzu, dass nichts die Regierung daran hindere, weitere Änderungen an den Regeln für Interessenkonflikte in Stiftungsräten vorzunehmen. Die Universitätsstiftungen werden nicht mehr mit Politikern besetzt sein, und wenn nötig, ist die Regierung bereit, die lebenslange Amtszeit der Stiftungsratsmitglieder abzuschaffen, sagte er.