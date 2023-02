Wiedereröffnung von zwei Thermalbädern in der Tiefebene

Am Freitag haben das Thermalbad Tiszaörs und das Heilbad Csongrád wieder ihre Pforten für Gäste geöffnet. Letztere bereiteten sich auf den Eröffnungstag mit speziellen Programmen vor, darunter Nachtbaden und Saunagänge – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Drei-Pool-Thermalbad von Tiszaörs war von Oktober letzten Jahres bis zu seiner Schließung im Januar an drei Tagen pro Woche geöffnet und wird auch nach der Wiedereröffnung wieder eingeschränkt geöffnet sein. Das Spa ist von Freitag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Da die Öffnungszeiten um eine Stunde verlängert wurden, sind auch die Eintrittspreise gestiegen. Während im November alle Tickets 2000 Forint kosteten, wird in diesem Jahr die Tageskarte für Erwachsene 2500 Forint kosten, das Ticket für Studenten und Rentner wird 2200 Forint kosten – schreibt termalonline.hu.

Das Heilbad Csongrád wurde am 9. Januar geschlossen, zum einen wegen der gestiegenen Energiepreise und der Sparmaßnahmen, zum anderen, um notwendige Wartungsarbeiten durchzuführen. Der Bürgermeister der Stadt sagte zum Zeitpunkt der Schließung, dass eine ähnliche Schließung bis zum Ende des Jahres nicht mehr nötig sein wird. Für den Eröffnungstag am 10. Februar hatte die Therme auch ein Programm mit Aktivitäten für die Gäste vorbereitet, darunter (vor-)valentinstägliche Saunagänge um 19, 20 und 21 Uhr. Das Spa schloss ausnahmsweise um 23.00 Uhr, so dass man auch nachts baden konnte.