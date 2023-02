Entwicklung des Strandbads in Törökszentmiklós

Ein Teil des städtischen Strandbads und Campingplatzes von Törökszentmiklós soll ausgebaut werden. Die Gemeindeverwaltung hat 400 Millionen Forint für die Investition im Rahmen des Operationellen Programms für Regional- und Stadtentwicklung Plus (TOP Plus) erhalten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Mit der Investition werden nicht nur das Empfangsgebäude des Strandes, sondern auch die Umkleidekabinen erneuert, das Angebot an Wellness-Dienstleistungen erweitert und die Massage-, Sauna- und Solariumeinrichtungen modernisiert“, so Péter Marsi, Leiter der Abteilung für Stadtentwicklung des Bürgermeisteramtes. Die im Frühjahr begonnene Planung wird in diesem Jahr abgeschlossen, und die Bauarbeiten sollen im ersten Drittel des nächsten Jahres beginnen. Die Arbeiten sollen bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

„Neben dem Campingplatz wird die Anlage auch ein Thermal- und Wellnessbad, ein Schwimmbad und ein Kinderbecken mit Abenteuerelementen umfassen. Im Winter ist das Heilbad geöffnet, und es werden auch medizinische Behandlungen angeboten, die von der Sozialversicherung bezuschusst werden“, so der Abteilungsleiter. Der Badebereich wurde zuletzt um 2010 modernisiert.