Dömötör kritisiert „Resolution der Eskalation“ des Europäischen Parlaments

Eine kürzlich vom Europäischen Parlament angenommene Resolution zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine sei eine „Eskalationsresolution“, sagte ein Staatssekretär des Kabinettsbüros in einem Video auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Csaba Dömötör sagte, dass „wenn es nach dem EP ginge, würde es uns [Ungarn] in den Krieg hineinziehen“ und nannte die Resolution „ernst“. Er verwies auf den 18. Punkt der Resolution, in dem die EU-Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, „die Ukraine mit westlichen Kampfjets, Hubschraubern und geeigneten Raketensystemen zu versorgen und die Munitionslieferungen erheblich zu erhöhen“. Dömötör sagte, Brüssel fordere die Mitgliedstaaten sowie die USA, das Vereinigte Königreich und Kanada außerdem auf, „ihre Zusage, die Ukraine mit modernen Kampfpanzern zu versorgen, zügig einzuhalten“. Der Abschnitt der Resolution über weitere Wirtschaftssanktionen sei „keine Erleichterung“, sagte Dömötör. In Punkt 19 werde gefordert, „den Anwendungsbereich der Sanktionen erheblich auszuweiten, insbesondere auf die Wirtschaft und den Energiesektor, indem die Einfuhr von russischen fossilen Brennstoffen und Uran verboten wird“.