Orbán: Parlament wird NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens auf die Agenda setzen

Ministerpräsident Viktor Orbán betonte, dass Ungarn die NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens unterstütze, und das ungarische Parlament werde die Angelegenheit in seiner ersten Sitzung im nächsten Jahr behandeln. „Die Schweden und Finnen haben wegen Ungarn keine einzige Minute verloren“, sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz anlässlich des Gipfeltreffens der Ministerpräsidenten der Visegrád-Staaten und fügte hinzu, dass Ungarn sich verpflichtet habe, die notwendige Unterstützung für den Beitritt der beiden Länder zum Bündnis zu leisten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf die Frage nach einer Resolution des ungarischen Parlaments über die Zukunft der Europäischen Union sagte Orbán, das Thema sei durch den Krieg in der Ukraine überlagert worden, obwohl zu diesem Zeitpunkt alle Länder ihre Meinung geäußert hätten, auch Ungarn. Nach einer Debatte stimmte das ungarische Parlament für eine Resolution, die ein Europäisches Parlament „mit reduzierten Befugnissen“ vorsieht. Die Abgeordneten würden nicht mehr direkt gewählt, sondern auf der Grundlage der nationalen Delegationen ausgewählt, sagte er und fügte hinzu, dass dies für das EP eine Kriegserklärung gewesen sei.

In Bezug auf die ausstehende Einigung zwischen der Europäischen Kommission und Ungarn über die Freigabe der EU-Finanzmittel sagte Orbán, dass „alle Hindernisse“ für eine Einigung „beseitigt“ worden seien. Er sagte, Ungarn habe mit der Europäischen Kommission eine Vereinbarung über 17 Anforderungen getroffen, die „sie uns mitgeteilt haben, dass sie sie wollen“. „Wir haben sie konkretisiert und umgesetzt“, fügte der Ministerpräsident hinzu. Auf einer Kommissionssitzung am 30. November werde voraussichtlich eine Entscheidung fallen, sagte Orbán. „Wir haben alles erfüllt, was wir zugesagt und vereinbart haben“, sagte er und fügte hinzu, dass eine „18. Forderung“ mit einer Frist bis Ende März gestellt worden sei, und beide Seiten seien übereingekommen, dass Ungarn auf dem besten Weg sei, auch diese Bedingung zu erfüllen.