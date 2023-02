Orbán: Ungarn muss auf „mehr Drohungen und Erpressungen“ gefasst sein

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte in seiner Rede voraus, dass der Ton gegenüber Ungarn „immer schärfer“ werde, wenn der Krieg in der Ukraine „immer brutaler“ werde. Er sagte, Ungarn müsse sich auf eine Verschärfung von „Provokationen, Beleidigungen, Drohungen und Erpressungen“ einstellen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er könne nicht versprechen, dass es einfach sein werde, „aber wir werden uns durchsetzen“. „Wir haben den Punkt des diplomatischen Drucks, der die Souveränität respektiert, längst überschritten“, sagte er. Unter Bezugnahme auf US-Präsident Joe Biden sagte er, dieser habe einen Botschafter nach Budapest geschickt, um die Ungarn um jeden Preis in das Kriegslager zu zwingen und sie unter Druck zu setzen, ihre Absicht zu erklären, dem Krieg beizutreten. Er sagte, „unsere republikanischen Freunde“ bereiteten sich auf ein Comeback bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 vor, während sich die öffentliche Meinung in Europa immer mehr in Richtung Frieden und „mehr Nüchternheit“ bewege und, wenn nötig, neue Regierungen wählen werde. Orbán sagte, dass der Frieden nur erreicht werden könne, wenn die USA und Russland Gespräche führten. Die ungarische Regierung sei der Ansicht, dass weitere Kämpfe nicht zum Sieg führen würden, sondern den Tod von weiteren Hunderttausenden zur Folge hätten, den Konflikt ausweiten, Länder in einen offenen Krieg hineinziehen und die Möglichkeit eines Weltkriegs bedrohen würden. „Lasst uns Ungarn auf der Seite des Friedens bleiben“, sagte er.

Unterdessen beschuldigte Orbán die Europäische Union, Ungarn aufgrund der Sanktionen gegen Russland mit der „Krankheit“ der Inflation zu belasten, die durch höhere Energiepreise verursacht wird. Der Ministerpräsident betonte, dass die Sanktionen den Ungarn im vergangenen Jahr 4.000 Milliarden Forint (10,4 Mrd. EUR) entzogen hätten, da ungarische Unternehmen, der Staat und die Familien diesen Betrag für Energie ausgeben mussten, anstatt Lohnerhöhungen, Steuersenkungen oder Familienbeihilfen zu erhalten, die „die Familien für Hauskäufe oder ihre Kinder hätten ausgeben können“. „Brüssel“, fügte er hinzu, verhängte „neue Sanktionen“ gegen Ungarn, anstatt Hilfe zu leisten. Er sagte, dass die „Brüsseler Bürokratie“ Ungarn und Polen die ihnen zustehenden Rückzahlungsgelder vorenthalten habe. Ungarn habe kein Geld erhalten, das als gemeinsames Darlehen der Mitgliedstaaten aufgenommen worden sei „und von dem wir unseren Anteil zurückzahlen müssen“, fügte er hinzu. Orbán sagte, es sei wichtig, dass die Ungarn nicht denken, dass die Inflation unbesiegbar sei. Außerdem sagte er, dass die Regierung dank „etwa zwei Dutzend Maßnahmen“ zum Schutz von Unternehmen und Familien Energiesubventionen bereitstelle, mit denen ein durchschnittlicher Haushalt jeden Monat 181.000 Forint sparen könne. „Das ist einmalig in Europa“, fügte er hinzu. Orbán versprach, die Preisobergrenzen so lange aufrechtzuerhalten, bis die Inflation auf einen Abwärtspfad gebracht ist, und wandte sich damit gegen die Forderung der Linken, die Preisobergrenzen für Grundnahrungsmittel aufzuheben. Auch die Obergrenze für Kreditzinsen, „die 350.000 Familien vor Zinserhöhungen schützt“, werde beibehalten, fügte er hinzu. Ab dem 1. Mai werden billige nationale Bus- und Bahnfahrkarten angeboten, sagte er.

Orbán sagte, dass 2022 „das Rückgrat der ungarischen Wirtschaft hätte brechen können“, doch die Beschäftigung und die Devisenreserven seien auf einem Allzeithoch, „und auch der Forint hat sich stabilisiert“. Trotz der hohen Inflationsrate verzeichnete Ungarn im Jahr 2022 eine Rekordbeschäftigung, Rekordausfuhren und Rekordinvestitionen, sagte er und versprach, die Inflation bis zum Ende des Jahres in den einstelligen Bereich zu senken.