Nationale und Budapester Wärmerekorde am Wochenende gebrochen

Sowohl der nationale Wärmerekord als auch der Budapester Wärmerekord wurden am Samstag gebrochen, teilte der Nationale Meteorologische Dienst unter Berufung auf inoffizielle vorläufige Daten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der bisherige Wärmerekord von 18,2 °C, den Pécs in Südungarn an diesem Tag im Jahr 1955 aufgestellt hatte, wurde in der Gegend um Sopron im Westen des Landes mit 19,8 °C am Samstag gebrochen. In Újpest in der Hauptstadt wurden 2019 15,1 °C gemessen, und am Sonntag wurden an mehreren Wetterstationen in Budapest 17 °C gemessen.