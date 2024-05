Szijjártó: UN-Resolution zu Srebrenica könnte gefährliche Konflikte auf dem Westbalkan wiederbeleben

Der Vertreter der ungarischen Regierung hat die jüngste Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die den 11. Juli zum „Internationalen Tag des Gedenkens an den Völkermord in Srebrenica 1995“ erklärt hat, nicht unterstützt, da er befürchtet, dass diese Resolution ernsthafte Konflikte wiederbeleben könnte, die eine Gefahr für die Region des westlichen Balkans darstellen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag in Nyíregyháza – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Es steht außer Frage, dass das, was in Srebrenica geschah, ein unglaublich trauriges, tragisches Ereignis war… Es muss alles getan werden, um zu verhindern, dass sich eine solch schreckliche Tat irgendwo auf der Welt wiederholt“, sagte er laut einer Erklärung des Außenministeriums. „Aber das war nicht die Frage. Die Frage ist, ob eine solche Entscheidung heute, dreißig Jahre später, zur Aufrechterhaltung des Friedens auf dem westlichen Balkan beiträgt oder im Gegenteil Konflikte auslöst, die eine Gefahr für die gesamte Region, einschließlich Ungarns, darstellen könnten“, sagte Szijjártó und nannte den Zeitpunkt der Resolution „unglücklich“. Szijjártó wies darauf hin, dass bei der Abstimmung am Donnerstag 19 UN-Mitgliedsstaaten die Resolution ablehnten und weitere 68 sich der Stimme enthielten, während 84 sie unterstützten. „Das bedeutet, dass von den 193 UN-Mitgliedsstaaten 84 dafür gestimmt haben, was die Minderheit der Mitgliedsstaaten darstellt“, sagte Szijjártó.