Ungarn: Institutionen können feste Strompreise zahlen

In Anlehnung an die für die Erdgaspreise eingeführte Praxis wird die ungarische Regierung auch einer Reihe von Institutionen die Möglichkeit geben, feste Strompreise anstelle von indexierten Preisen zu zahlen, teilte das Energieministerium am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Diese Option werde staatlichen, kommunalen und kirchlichen Einrichtungen sowie Universitäten, die von Stiftungen zur Vermögensverwaltung betrieben werden, zur Verfügung stehen, so das Ministerium in einer Erklärung. Die festen Preise werden von Anfang April bis Ende des Jahres gelten, fügte das Ministerium hinzu. Die Einrichtungen haben bis zum 28. Februar Zeit zu entscheiden, ob sie auf Festpreise umsteigen wollen, so das Ministerium. Die Regelung soll den Einrichtungen helfen, ihre Versorgungskosten kalkulierbarer zu machen, so das Ministerium.