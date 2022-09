Die Regierung beginnt mit Energieeinsparungen in staatlichen Einrichtungen und stellt gleichzeitig sicher, dass das regulierte Preisregime für Haushalte in Kraft bleibt, so das Informationszentrum der Regierung (KTK) in einer Erklärung am späten Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In den letzten Monaten hat die Regierung daran gearbeitet, die Ungarn vor den negativen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der „unklugen Sanktionen“ der Europäischen Union zu bewahren, indem sie Maßnahmen ergriffen hat, die sicherstellen, dass jede Familie Gas und Strom zu einem reduzierten Preis bis zum durchschnittlichen Verbrauch erhält, so die Erklärung. Die Regierung hat alle staatlichen Institutionen und Unternehmen angewiesen, ihren Gasverbrauch um 25 % zu senken. Im Rahmen dieser Maßnahme dürfen staatliche Einrichtungen nicht über 18 Grad Celsius geheizt werden, mit Ausnahme von Einrichtungen des Gesundheitswesens, Alten- und Kinderheimen sowie Kindertagesstätten. Schulen müssen auf mindestens 18 Grad Celsius beheizt werden, aber die Temperatur in Klassenzimmern für Kinder bis 14 Jahre muss mindestens 20 Grad betragen, heißt es in der Erklärung.