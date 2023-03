Energieminister berät sich mit Vertretern der Wasserwirtschaft

Energieminister Csaba Lantos führte am Montag Konsultationen mit Vertretern des ungarischen Wasserwirtschaftsverbandes MAVÍZ durch, um die Herausforderungen des Sektors und mögliche Lösungen zu erörtern, so das Ministerium in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Februar richtete das Energieministerium ein Sekretariat für öffentliche Wasserversorgungsunternehmen ein, das die Aufgabe hat, den Sektor zu regulieren und zu beaufsichtigen sowie die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Interessengruppen zu gewährleisten, hieß es. Ungarns einschlägige nationale Strategie zielt darauf ab, ein modernes und vernünftig dimensioniertes, energieeffizientes Wasserversorgungsnetz zu entwickeln, das einen ressourceneffizienten und nachhaltigen Betrieb im Interesse der ungarischen Öffentlichkeit ermöglicht, so die Erklärung.

Im August dieses Jahres wird ein Integrationsprozess eingeleitet, der es den Kommunen ermöglicht, ihre Wasserversorgungsanlagen auf freiwilliger Basis auf den Staat zu übertragen. Dadurch kann der Betrieb nachhaltiger gestaltet werden, und bisher vernachlässigte Entwicklungen können durchgeführt werden, um die Verluste im Netz zu verringern. Im Falle von Gemeinden, die sich gegen eine Integration entscheiden, aber Hilfe bei der Aufrechterhaltung ihrer Wasserversorgung benötigen, prüft die Regierung die Möglichkeit, einen Beitrag zu ihren Bemühungen zu leisten und auf der Grundlage individueller Vereinbarungen Unterstützung zu gewähren, heißt es in der Erklärung.