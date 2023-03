Präsidentin Novák: Kräfte am Werk, die Familien auseinanderreißen

In ihrer Rede auf der 67. Jahrestagung der UN-Kommission für die Gleichberechtigung der Frauen in New York sagte Präsidentin Katalin Novák, dass die Unterstützung für Frauen auf der Annahme beruhen sollte, dass die meisten Frauen Mütter sind oder es irgendwann sein werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Novák bezeichnete Mutterschaft als „Privileg“, aber Frauen sollten nicht gezwungen werden, zwischen Mutterschaft und Karriere zu wählen. Im Westen, so stellte sie auf der Veranstaltung am Montag fest, haben Frauen ähnliche Möglichkeiten wie Männer, was Bildung, Karriere und beruflichen Aufstieg angeht. Der Hauptunterschied bestehe darin, „ob wir Kinder haben oder nicht“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie selbst drei Kinder habe. Die Präsidentin sagte, die traditionelle Familie, die Grundlage der jüdisch-christlichen Kultur, sei „unter Beschuss“. Die Familie und die familiären Werte müssen geschützt werden, erklärte sie. Novák sagte, es seien Kräfte am Werk, die „Familien auseinanderreißen“ und junge Menschen davon abhalten, Kinder zu bekommen. Viele sähen das Familienleben als überholt an, doch „unsere Werte ändern sich nicht im Laufe der Zeit“, sagte sie.

Familien, die aus Mutter, Vater und Kindern bestehen, „stehen im Fadenkreuz“, sagte sie und fügte hinzu, dass viele auf diejenigen „herabblicken“, die erfolgreich Kinder großziehen. Sie sagte, das ungarische Familienmodell werde angegriffen und Kräfte arbeiteten daran, „uns daran zu hindern, zu entscheiden, wie wir unsere Kinder erziehen“. Die Präsidentin sagte, dass Menschen, die keine Verantwortung für die Kindererziehung übernommen haben, „unsere Kinder erziehen wollen“. „Aber wir werden unsere Kinder, unsere Kultur und unsere Traditionen schützen“, sagte sie. Novák zitierte unterdessen Papst Franziskus mit den Worten, dass es „keine gerechten Kriege“ gebe. Die Präsidentin betonte Ungarns „festes Engagement für den Frieden“. „Wir Christen, wir Ungarn, wir Mütter“ wollen diesen Krieg nicht weiter anheizen, wir wollen ihn beenden“, sagte sie und fügte hinzu, dass das Leid vor allem Familien betreffe.