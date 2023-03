Umfrage: Unterstützung für Kernenergie in Ungarn wächst

Die Mehrheit der Ungarn, 66 Prozent, befürwortet die Nutzung der Kernenergie als eine Möglichkeit, die Haushalte sicher und ohne Unterbrechung mit Energie zu versorgen. Im Jahr 2020 waren es noch 53 Prozent, wie eine von Társadalomkutató durchgeführte Umfrage ergab, die am Dienstag in der Tageszeitung „Magyar Nemzet“ veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Vergleicht man die Ergebnisse der Umfrage aus dem Jahr 2023 mit denen aus dem Jahr 2020, so stellte Társadalomkutató fest, dass die ursprüngliche Unterstützung der Ungarn für die Kernenergie im Laufe der Zeit zugenommen hat, was wahrscheinlich auf den Krieg in der Ukraine und die darauf folgende Energiekrise zurückzuführen ist. Im Jahr 2020 sprachen sich 53 % der Befragten für eine größere Rolle von Kernkraftwerken im ungarischen Energiemix aus, während dieser Anteil im Jahr 2023 bei 62 % lag, so die Meinungsforscher. Etwa 40 % der Befragten sehen in der Kernenergie den Schlüssel für eine sichere Energieversorgung in 20-50 Jahren, so Társadalomkutató. Hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt gaben 43 % der Befragten an, dass „wetterabhängige nachhaltige Energie“ die am wenigsten schädliche sei, während 23 % die Kernenergie als die sauberste bezeichneten.

Gleichzeitig sagten 70 % (gegenüber 61 % im Jahr 2020), das Kernkraftwerk Paks produziere die billigste Energie im Land, während 59 % (gegenüber 50 %) sagten, Kernkraftwerke seien generell die billigsten Energieerzeuger. Im Jahr 2020 wussten 64 %, dass in Ungarn ein Kernkraftwerk in Betrieb ist. Diese Zahl stieg bis 2023 auf 70 %, so Társadalomkutató. Auch der Bau neuer Blöcke wird von 62 % befürwortet, gegenüber 51 % im Jahr 2020, heißt es. 57 % der Befragten stimmten zu, dass diese „mit russischer Spitzentechnologie“ gebaut werden sollten, gegenüber 53 % im Jahr 2020, so die Studie.