Verteidigungsminister trifft EU-Kollegen in Stockholm

Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky hat am Mittwoch an einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Stockholm teilgenommen und bilaterale Gespräche mit seinen schwedischen und finnischen Amtskollegen geführt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede auf dem Treffen, das sich auf den Ukraine-Krieg konzentrierte, bekräftigte Szalay-Bobrovniczky die Position, dass Ungarn keine Waffen oder Munition schicken werde, da dies zu einer Eskalation des Konflikts führen könnte, so eine Erklärung des Verteidigungsministeriums. Ein weiteres Thema des Treffens war die Entwicklung der Verteidigungsindustrie. Szalay-Bobrovniczky wies auf die Maßnahmen der ungarischen Regierung hin, die darauf abzielen, den Sektor wiederzubeleben und ihn in die europäische Verteidigungsindustrie zu integrieren. Bei seinen Gesprächen mit dem schwedischen Verteidigungsminister Pal Jonson und dem finnischen Verteidigungsminister Antti Kaikkonen versicherte Szalay-Bobrovniczky seinen Gesprächspartnern, dass Ungarn den NATO-Beitritt der beiden Länder unterstützen werde. Er fügte jedoch hinzu, dass „in den letzten Jahren Politiker der beiden Länder falsche Anschuldigungen gegen mein Land erhoben haben, was ich sehr bedauere“. „Ungarn verdient mehr Respekt, daher würden wir gerne einen politischen Dialog als Partner und Verbündete führen, die in Zukunft auf der Basis gegenseitigen Vertrauens zusammenarbeiten, sobald der Ratifizierungsprozess abgeschlossen ist“, wurde der Minister zitiert.