Verteidigungsminister: Ungarn hat eine „Strategie für den Frieden“

Ungarn hat eine Strategie für den Frieden, sagte der Verteidigungsminister bei einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister am Freitag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn unterstütze den Frieden und nicht den Krieg und werde als engagierter NATO-Verbündeter alles tun, um das Land und damit das Verteidigungsbündnis als Ganzes zu stärken, zitierte das Verteidigungsministerium Kristóf Szalay-Bobrovniczky auf der Veranstaltung. Das Bündnis müsse die begonnene Arbeit fortsetzen, sagte der Minister auf dem Treffen. „Wir brauchen mehr Stärke, Fähigkeiten und Investitionen, um die in unseren Verteidigungsplänen festgelegten Ziele zu erreichen“, sagte er und fügte hinzu, dass „dies nicht nur die Entwicklung der nationalen Streitkräfte, sondern auch die Stärkung der Verteidigungsindustrie erfordert“.

Szalay-Bobrovniczky sagte, Ungarn sei ein anerkannter Verbündeter in den Bereichen Abschreckung und Verteidigung, der seine Pflichten in der NATO erfülle und sich aktiv an der Stärkung der Ostflanke des Bündnisses beteilige. Ungarns Verteidigungsausgaben beliefen sich bereits im vergangenen Jahr auf 2 Prozent des BIP, und das Land stehe im Hinblick auf die Entwicklung in der Allianz an zweiter Stelle, so der Minister. Bei dem Treffen wurde auch die Frage der Unterstützung für die Ukraine angesprochen, heißt es in der Erklärung des Ministeriums. Im Zusammenhang mit dem russisch-ukrainischen Krieg unterstrich der Verteidigungsminister die unveränderte Position der ungarischen Regierung: „Wir unterstützen jede realistische Initiative, die zu einem Frieden in der Ukraine führen könnte“. „Wir sind davon überzeugt, dass der Krieg mit dem ‚Siegesplan‘ von [Präsident] Selenskyj nicht gewonnen, sondern nur verloren werden kann. Aus ungarischer Sicht liegt der einzige Weg zum Frieden in echten Initiativen und im Dialog“, sagte der Minister laut der Erklärung.