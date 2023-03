Varga: Effektive Arbeit der ungarischen Gerichte gewährleistet

Ungarn hat in den letzten Jahren erfolgreich den allgemeinen Zugang zur Justiz im Land verbessert, und die effiziente und moderne Arbeitsweise der Gerichte ist gewährleistet, sagte Justizministerin Judit Varga am Freitag vor dem Treffen der EU-Justizminister in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Justizanzeiger der Europäischen Union zeige auch, dass die ungarischen Gerichte zu den fortschrittlichsten in Sachen Digitalisierung gehören, so Varga in einem Facebook-Post. „Wir sind auf Platz 4, was die geschätzte Dauer von Zivil- und Wirtschaftsprozessen angeht“, sagte sie. Opferschutzzentren, wichtige Plattformen für den universellen Zugang zur Justiz, gibt es derzeit in 14 Komitaten und in Budapest, und die Regierung arbeitet daran, das System bis 2025 landesweit auszuweiten, fügte sie hinzu. Das ungarische System arbeite eng mit anderen Regierungsstellen, der Polizei, Nichtregierungsorganisationen und Kirchen zusammen, sagte sie. Die Zahl der Opfer, die von den Zentren erreicht werden, steige weiter an, während die Zahl der Straftaten sinke, sagte sie.

Varga wies darauf hin, dass auf dem Treffen auch der Kampf gegen Antisemitismus zur Sprache kommen werde, und erklärte, die ungarische Regierung verfolge eine Null-Toleranz-Politik gegen Antisemitismus. „Wir setzen uns dafür ein, dass Ungarn auch weiterhin eine blühende jüdische Gemeinde und Kultur beherbergt und ein sicheres Zuhause für alle ist, unabhängig von der Religion. Ungarns EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wird den Kampf gegen Antisemitismus zu einer Priorität machen“, so Varga.