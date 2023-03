Rétvári fordert echte, wirksame Grenzschutzmaßnahmen der EU

Bence Rétvári, Staatssekretär im Innenministerium, forderte am Donnerstag in Brüssel, wo er an einem Treffen der EU-Innenminister teilnahm, „echte und wirksame“ Grenzschutzmaßnahmen der Europäischen Union – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ungarn schützt Europa vor dem massiven Druck illegaler Migranten und damit die EU-Außengrenzen“, sagte er ungarischen Reportern nach dem Treffen und fügte hinzu, dass Brüssel „zu den 1,6 Milliarden Euro, die Ungarn bisher für die Sicherheit der Gemeinschaft ausgegeben hat, weitere Mittel beisteuern sollte“. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine betonte er, dass ein sofortiger Waffenstillstand und die Vermittlung des Friedens für Ungarn von größter Bedeutung seien. Er wies darauf hin, dass vor zwei Tagen die zweite Generation des Schengener Informationssystems SIS II in Betrieb genommen worden sei. Er bezeichnete das System als ein wichtiges Instrument zur wirksameren Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.