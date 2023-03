Szijjártó: Ungarn ist gegen den Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und China

Ungarn spricht sich entschieden gegen einen „Abbruch“ der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Europäischen Union mit China aus, um „wirtschaftliche Realitäten durch politische Erwägungen außer Kraft zu setzen“, und fordert stattdessen die Gestaltung von Beziehungen, die für beide Seiten von Vorteil sind, so der Außen- und Handelsminister am Freitag in Stockholm. Nach einem informellen Treffen der EU-Handelsminister sagte Péter Szijjártó, Europa sei zu einem der Verlierer der wirtschaftlichen Trends der letzten Jahre geworden, und das in einer Zeit, in der eine „neue Ära Gestalt annimmt“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Westliche Hersteller von Elektroautos, einem Schlüsselsektor der Weltwirtschaft, seien von östlichen Akteuren abhängig geworden, sagte er. Von den zehn größten Batterieherstellern der Welt sind 7 chinesische und 3 südkoreanische Unternehmen, fügte er hinzu. Die Sanktionen der EU gegen Russland als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine hätten sich als schädlicher für die Wirtschaft der EU erwiesen als für Russland. Die USA nutzen die Situation, um Investitionen aus der EU abzuziehen, sagte er. „Europa befindet sich in diesem Zusammenhang in keiner guten Verfassung, und nun versuchen einige innerhalb und außerhalb der EU, uns zu einer weiteren selbstzerstörerischen Entscheidung zu inspirieren, die meiner Meinung nach ein fataler Fehler wäre: die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und China künstlich zu kappen“, sagte Szijjártó.

Das Handelsvolumen zwischen der EU und China betrug im vergangenen Jahr 856 Milliarden Euro, und die EU würde bei einem Handelsstopp „verlieren“, sagte er. Der Anteil Ungarns an diesem Volumen betrug im vergangenen Jahr 1,4 %. „Sollte jemand beschließen, diese Wirtschaftsbeziehungen abzubrechen, wäre das ein schwerer Schlag für einen europäischen Schlüsselsektor, die Autoindustrie“, sagte er. Ungarn würde besonders hart getroffen, da es ein wichtiger Treffpunkt für westliche Automobilhersteller und östliche Batteriehersteller ist, sagte er. „Die wirtschaftlichen Realitäten durch dogmatische politische Erwägungen außer Kraft zu setzen, wäre äußerst schädlich“, sagte er.

Bei dem Treffen wurde auch die Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA erörtert, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass Ungarn ein Interesse an einer möglichst engen Zusammenarbeit habe. US-Firmen seien die zweitgrößte Investorengruppe im Land, sagte er.

Im Zusammenhang mit der Teilnahme des stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidenten an den Gesprächen wies Szijjártó darauf hin, dass Ungarn die größte humanitäre Aktion seiner Geschichte zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge gestartet habe. Außerdem habe Ungarn eine wichtige Investition in Fényeslitke getätigt, „an der Grenze zwischen der EU und der Ukraine“, sagte er. Gleichzeitig erklärte Szijjártó, dass ukrainisches Getreide, das ursprünglich für bedürftige Regionen in Afrika und Asien bestimmt war, häufig auf mitteleuropäischen Märkten landet und dort für „schwer zu bewältigende Unruhen sorgt“. „Wir halten es für wichtig, dass die EU Schritte unternimmt, um die Interessen der mitteleuropäischen Landwirtschaft zu schützen“, sagte er. Er forderte die Ukraine außerdem auf, „damit aufzuhören, europäische Unternehmen zu bestrafen, die gegen keine Regeln verstoßen haben, aber nicht bereit sind, sich von den russischen Märkten zurückzuziehen, wie es bei mehreren ungarischen Pharmaunternehmen der Fall war“. Ungarn erwarte, dass die EU in dieser Angelegenheit Schritte unternehmen werde, fügte er hinzu.