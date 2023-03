Gulyás: Ungarn „freier als Westeuropa“

Ungarn sei „wesentlich freier als Länder in Westeuropa“, sagte der Leiter des Ministerpräsidentenbüros am Montag auf einer Konferenz und führte die Bedingungen in den ungarischen Medien als „klaren Beweis“ an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gergely Gulyás betonte, dass die Mainstream-Medien in Ungarn „sehr unterschiedliche Werte von der extremen Linken bis zur radikalen Rechten“ abdeckten. Jede Ideologie sei vertreten und „jeder hat die Möglichkeit, sich an Diskussionen über Themen von öffentlichem Interesse zu beteiligen“, fügte er hinzu. Im Vergleich dazu habe in Westeuropa „die Presse, die sich früher als konservativ bezeichnete, inzwischen ihre Positionen zu allen wichtigen Themen aufgegeben“, so Gulyás. „Die Pressefreiheit in Ungarn kann nicht in Frage gestellt werden, jeder kann im Einklang mit seiner eigenen Orientierung veröffentlichen und niemand wird für seine Meinung stigmatisiert“, fügte er hinzu. Das 21. Jahrhundert ist „bedrohlich, weil links-liberale Themen exklusiv werden“ und „diejenigen, die das nicht akzeptieren wollen, könnten aus der Politik ausgeschlossen werden“, sagte Gulyás. „Aber in Mitteleuropa gibt es unter diesem Gesichtspunkt einen starken Widerstand … Ungarn hat das Ziel nicht aufgegeben, dass die ‚Normalität‘ weiterhin gefördert wird“, sagte er.

„Unvermeidliche“ gesellschaftliche Veränderungen, die derzeit in Westeuropa im Gange sind, „begünstigen nicht die konservative Welt“, sagte Gulyás und gab zu bedenken, ob „Prinzipien und Grundlagen, die die Gesellschaft auf Dauer funktionsfähig machen können und die von allen als richtig und unbestreitbar akzeptiert werden“, beibehalten werden könnten. Gulyás sagte, die Europäische Union versuche, „die Stimme von Kräften zu verstärken, die bei den Parlamentswahlen in einem Mitgliedstaat keine Mehrheit erlangt haben“. Er betonte, dass „politische Ziele“, die nicht von der Mehrheit unterstützt werden, „durch Erpressung, Mittelkürzungen, Drohungen und den Entzug des Stimmrechts [eines Mitglieds] gefördert werden“, und fügte hinzu, dass dies ein „antidemokratisches Experiment“ sei. Die ungarische Regierung müsse sich an den europäischen Debatten über Themen von öffentlichem Interesse beteiligen, und die ungarischen Denkfabriken sollten diesem Beispiel folgen, so Gulyás. „Je mehr Foren es gibt, in denen man seinen Standpunkt darlegen kann, desto größer sind die Erfolgschancen für die Politik der Regierung, die darauf abzielt, den nationalen Charakter zu bewahren“, betonte er.