Gulyás spricht auf der CPAC in Ungarn

Die ungarische Regierung hat, was die Ideologie betrifft, „mehr Freunde in der Republikanischen Partei der USA als in Westeuropa“, sagte Gergely Gulyás, Stabschef des Ministerpräsidenten, am Freitag auf der Conservative Political Action Conference in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Grundsatzrede am zweiten Tag der Konferenz sagte Gulyás, die Republikaner stünden dem Ansatz der Regierung „deutlich näher“, weil „die westeuropäische christdemokratische Rechte akzeptiert hat, dass die Linke, zuletzt die Grünen, die Richtung vorgibt, und sie versucht, sich an diese Gesetze zu halten“. Es sei jedoch leicht, eine Alternative anzubieten, sagte er und nannte als Beispiel die ungarische Verfassung, in der festgelegt ist, dass „ein Vater ein Mann und eine Mutter eine Frau sein soll“.

Ungarn verfüge nun über „klare und grundlegende Regeln“ wie die Förderung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und „die Möglichkeit für jeden, zu arbeiten“, sagte er. Im Jahr 2010 schaffte die Regierung ein Sozialleistungssystem ab, das „kommunistisch aussah, vor allem im Vergleich zu den USA“, und führte Programme für öffentliche Arbeiten ein. Dank der Maßnahmen der Regierung konnte die Arbeitslosenquote von 12 % auf 3,5 % gesenkt werden, und es gibt heute eine Million mehr Beschäftigte als noch vor zehn Jahren, betonte er.