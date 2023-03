Mumford and Sons, Lorde, Macklemore als Sziget-Headliner angekündigt

Das Sziget-Musikfestival hat fünfzig Künstler in sein Programm aufgenommen, darunter Mumford and Sons, Lorde, Macklemore, Bonobo, Arlo Parks, Yung Lean, Caroline Polachek und SG Lewis. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, ist die Liste der Headliner nun vollständig – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Veranstaltung, die vom 10. bis 15. August stattfindet, werden auch Billie Eilish, David Guetta, Florence and the Machine, Foals und Imagine Dragons auftreten, wie bereits angekündigt. Cheforganisator Tamás Kádár sagte in einer Erklärung, dass die Vorbereitungen in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat von Budapest und dem Gemeinderat von Óbuda ebenfalls im Gange sind, um Probleme im Zusammenhang mit Staub in der Luft zu vermeiden, die die Veranstaltung im letzten Sommer beeinträchtigt haben. Bei Bedarf wird Wasser aus der Donau verwendet, um die Trockenheit zu verringern, und es wird eine spezielle Technologie eingesetzt, um den Boden mit Luftfeuchtigkeit zu bedecken, fügte er hinzu.