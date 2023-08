Niederländer größte Ausländergruppe auf dem Sziget

Niederländische Festivalbesucher bilden die größte Gruppe von Ausländern auf dem diesjährigen Sziget, Ungarns größtem Musikfestival, sagte Organisator Tamás Kádár am Mittwoch bei einem Rundgang – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Etwa die Hälfte der Sziget-Besucher seien Ausländer, sagte Kádár einen Tag vor Beginn des Festivals, das in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Nach den Niederländern sind die Briten und die Iren die nächstgrößere Gruppe von Festivalbesuchern, fügte er hinzu. Zu den Headlinern des sechstägigen Sziget gehören dieses Jahr Billie Eilish, die ihr Debüt in Ungarn gibt, Florence + the Machine, Imagine Dragons, David Guetta, Mumford and Sons und Macklemore. An jedem Tag der Veranstaltung, die vom 10. bis 15. August stattfindet, werden den Besuchern außerdem vier Zirkusgruppen vorgestellt, wie die Organisatoren mitteilten. Zwei Zirkusschulen, Amoukanama aus Guinea und die ungarische Zirkusschule Baross Imre, werden im Cirque du Sziget-Bereich des Festivalgeländes auftreten, während die Besucher auch die Gelegenheit haben werden, ukrainische Zirkusschüler, die vor dem Krieg geflohen sind, mit der in Prag ansässigen Truppe Cirk La Putyka sowie die kanadische Truppe Cirque Alfonse auftreten zu sehen. Die australische Gruppe Circa bildet an jedem Abend den Abschluss der Show.