Sziget will führende Rolle im europäischen Festivalkreis zurückgewinnen

Das Sziget Festival ist das größte Kulturprodukt, das Ungarn in den letzten dreißig Jahren auf die Beine gestellt hat, und es wird in diesem Jahr mit einer Reihe von Neuerungen aufwarten, um seine führende Position im europäischen Festivalkreis wiederzuerlangen, sagte Hauptorganisator Tamás Kádár am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zwischen dem 10. und 15. August werden Künstler aus 62 Ländern auf vierzig Bühnen auftreten. Zu den Headlinern gehören Billie Eilish, die zum ersten Mal in Ungarn auftritt, sowie Florence and the Machine, Imagine Dragons, David Guetta, Mumford and Sons, Lorde und Macklemore. Die durch Covid verursachte zweijährige Unterbrechung hat dem Sziget Verluste in Höhe von 2,2 Milliarden Forint (5,9 Mio. EUR) beschert, die dank des letztjährigen Gewinns von 400 Millionen Forint leicht ausgeglichen werden konnten, so Kádár.

Die vorläufigen Zahlen des Kartenverkaufs seien sehr ermutigend, sagte er und fügte hinzu, dass die Organisatoren erwarten, dass die Zahl der ausländischen Besucher „leicht die 100.000 erreichen wird“, während die Zahl der ungarischen Festivalbesucher noch höher sein dürfte. Kádár sagte, es bestehe eine gute Chance, dass die Tage mit Imagine Dragons, David Guetta und Billie Eilish alle ausverkauft sein werden. In diesem Jahr werden mehrere Neuerungen in Bezug auf das Spektakel, das Catering, die Nachhaltigkeit und die Annehmlichkeiten eingeführt, fügte er hinzu. Auf eine Frage der Nachrichtenagentur MTI antwortete Kádár, dass er zwar keine konkreten Zahlen nennen könne, die Ausgaben des Sziget für Headliner aber stetig stiegen. „Im Gegensatz zu anderen Festivals haben die Buchungsgebühren in der Musikindustrie während der Pandemie nicht aufgehört zu steigen“, sagte er. Am zweitgrößten Konzertort des Festivals, dem Freedom Tent, werden Bonobo, Loyle Carner, Moderat, SG Lewis und andere auftreten. Im Colosseum werden zahlreiche DJs auftreten, darunter Jeff Mills, Sven Väth und Dixon, fügte er hinzu.

Laut Programmdirektor József Kardos können die Besucher im Cirque du Soleil-Zelt ukrainische Zirkusschüler, die vor dem Krieg geflohen sind, mit der Prager Truppe Cirk La Putyka auftreten sehen.