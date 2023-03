Einladungskarten selbst gestalten: Coole Ideen mit Wow-Effekt

Damit die Gäste zum richtigen Zeitpunkt erscheinen, helfen Einladungskarten. Doch sie dürfen gern alles andere als langweilig sein. Statt Kleber, Buntstiften und Bastelkarton geht das Kartendesign noch leichter und individueller online. Damit wird schon die Einladung zu etwas ganz Besonderem und macht Lust auf die Party.

Tolle Ideen für Einladungen zum Kindergeburtstag

Karten, die Lust auf Feiern machen und die Vorfreude versüßen – so sollten gelungene Einladungen für die kleinen und großen Gäste aussehen. Doch nicht immer wollen die kreativen Ideen für eine Einladung zum Kindergeburtstag sprießen. Doch man kann auch ohne klebrige Finger, Stiftspuren auf der Haut oder Durcheinander auf dem Küchentisch zu tollen Ergebnissen kommen. Denn mit einer App lassen sich die Karten in wenigen Klicks zusammenstellen. Für ganz Unkreative gibt es sogar unzählige Designs als Vorlage, die einfach mit persönlichen Informationen geführt werden müssen. So lässt sich das eigene Foto passend zur Motto-Einladungskarte zufügen oder eine Extraportion Glitzer darüber streuen.

Der Vorteil: Das Onlinedesign geht nicht nur blitzschnell, sondern ist auch nachhaltig. Gedruckt werden die Karten nämlich erst, wenn die Einladungs-Künstler damit zufrieden sind. Wer möchte, lässt die Karten sogar im schicken Umschlag direkt an die Gäste versenden. Dieser Service ist optimal, um sich in aller Ruhe um die weiteren Partyvorbereitungen kümmern zu können.

Für eine coole Einladung ist man nie zu alt

Einladungskarten erfreuen nicht nur kleine Gäste, sondern machen auch den Erwachsenen Lust auf Party. Wie wäre es mit einer Einladung zum eigenen Geburtstag, zum Jahrestag, zur Verlobungsfeier oder gar für den schönsten Tag im Leben? Das Leben ist viel zu kurz für wenige Feiern und schlechte Karten. Deshalb dürfen die Einladungen gern kreativ und mit einem echten Wow-Effekt gestaltet werden.

Erwachsene freuen sich ebenso wie die Kids über lustig-kreative Motive und ausgefallene Ideen. Wer nicht selbst zu Klebestift, Schere und Bastelpapier greifen möchte, kann seine Einladungskarten-Ideen bequem online umsetzen. Zur Wahl stehen nicht nur verschiedene Papiersorten oder Umschlag-Möglichkeiten, sondern auch unzählige Designs. Besonders hochwertig ist der Foliendruck, denn er lässt die Farben und Formen noch filigraner erscheinen. Ideal sind solche Einladungen beispielsweise für die Erstkommunion oder die Taufe.

Gibt es ein Ehejubiläum zu feiern, sind Retroaufnahmen eine tolle Idee. Die Einladung könnte beispielsweise mit dem Hochzeitsfoto der Jubilare versehen sein. Im Inneren der Karte wird mit einem Ausdruck der Liebesgeschichte Lust auf die Party gemacht, bei der es die ganze Story zu hören und zu sehen gibt.

Die individuell gestaltbaren Einladungen sind auch für die Hochzeit eine wunderschöne Idee. Mithilfe verschiedener Designs lässt sich der Farbwunsch passend zum Motto der Feier umsetzen. So stehen beispielsweise filigrane Designs mit Gold- und Silber-Applikationen zur Auswahl. Darf es etwas farbenfroher sein, gibt es die Vorlagen für die Einladungskarten auch mit Luftballons, Konfetti und anderen kreativen Ideen.

In 10 Minuten zur Einladungskarte, die alle begeistert

Wer bei der Gestaltung der Einladungskarte Zeit spart, kann sich in aller Ruhe um die Partyvorbereitungen kümmern. 10 Minuten reichen aus, um eine Karte mit Wow-Effekt zu kreieren. Auf Wunsch lassen sich verschiedene Designvorschläge über eine Stichwortsuche finden. Wer beispielsweise Einladungen für die Hochzeit benötigt, kann ganz gezielt aus mehreren Motiven wählen. Auch die Suche über das eigene Farbthema für die Feier ist möglich. So lassen sich beispielsweise Rot, Weiß, Grün und andere Töne anklicken und die dafür passenden Karten finden.

Noch detaillierter wird die Auswahl mit der Form-Einschränkung: rechteckig, quadratisch oder DIN lang. Durch die Vielzahl der Individualisierungsmöglichkeiten kann jeder seine Karte genauso gestalten, wie er sie sich wünscht. Durch die Online-Kreationen gibt es viel mehr Möglichkeiten als mit bloßem Bastelkarton oder Stino-Blankokarten aus dem Fachhandel. Stattdessen erhalten die Einladungskarten eine persönliche Note, auf Wunsch sogar mit individuellen Fotos.

Ist das passende Design/Motiv gefunden, lässt sich die Karte mit wenigen Klicks anpassen. Neben den Textelementen können auch Schriftart und Größe frei gestaltet werden. Der Clou: Alle Anpassungen werden sofort auf dem Bildschirm sichtbar und können bis zur Druckfreigabe frei angeordnet werden. Auch für Einladende ist dieser Moment besonders aufregend, denn sie sehen ihre Karten bereits jetzt in der fertigen Version.