Was kostet eine Ausstattung für einen Fotografen und was sollte man für den Anfang kaufen?

Bücher, Bleistifte, Federmäppchen, Radiergummi – das ist die Ausrüstung eines Erstklässlers. Aber haben Sie sich jemals gefragt, wie die Ausrüstung eines Fotografen aussehen sollte und was dies kostet? Was muss man kaufen, um mit dem Fotografieren zu beginnen? Reicht eine Kamera aus oder muss man noch andere Dinge berücksichtigen? Mit welcher Ausrüstung sollte man anfangen?

Das Wichtigste – die Kamera

Ich habe einige Modelle ausgewählt, die sich meiner Meinung nach am besten für den Anfang und zum Lernen eignen. Diese lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe von Kameras ist die „Anfänger-Version“. Der Zweiten werde ich den Namen „Fortgeschrittene Version“ geben. Sie ist teurer als die Erste und ihr Besitzer benötigt, um einiges länger, um alle Möglichkeiten der Kamera zu nutzen.

Anfänger:

Nikon D3400 mit 18–55 mm Objektiv – 289,99 €

Canon 1300D mit 18-55-mm-Objektiv – 249,00 €

Olympus E-PL 10 mit 14-44-mm-Objektiv – 530,00 €

Sony A6000 mit 16-50-mm-Objektiv – 579,00 €

Fortgeschrittene:

Nikon D7200 mit 18–105 mm Objektiv – 899,00 €

Canon EOS 90D mit 18–135 mm Objektiv – 1549,00 €

Fujifilm X-T20 mit 16–50 mm Objektiv – 811,00 €

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass man eine Kamera und Zubehör gebraucht, erheblich kostengünstiger bekommen kann. Wenn Sie eine Kameraausrüstung von MPB kaufen, können Sie viele 100 EUR einsparen. MPB ist eine Online-Plattform für gebrauchte Fotoausrüstungen, auf der man kaufen, tauschen oder älteres Zubehör auch in Zahlung geben kann.

Objektive

Einsteigerkameras werden meist mit einem Objektiv verkauft und für viele Menschen ist das Objektiv das erste und letzte Objektiv, das sie in ihrem Leben verwenden. Bei so viel Einfluss des Objektivs auf das Foto (der Einfluss ist manchmal größer als der der Kamera) und einer so großen Auswahl an Objektiven verschiedener Hersteller ist es, als würde man sich auf seinen Lorbeeren ausruhen!

Kit-Objektive sind schön, weil sie billig und vielseitig sind, aber ihre Qualität wird Ihnen nicht mehr genügen, wenn Sie erst einmal richtig mit der Fotografie angefangen haben. Es lohnt sich, schon früh in ein gutes Objektiv zu investieren, z. B. das Nikkor 35 mm 1,8 (764,00 EUR), das Nikkor 50 mm 1,8 (540,00 EUR) oder das Canon 50 mm 1,8 (129,00 EUR) für DSLR-Kameras und das Zuiko 45 1,8 (266,00 EUR) oder Panasonic 25 1,7 (169,00 EUR) für spiegellose Kameras.

Dies sind hochwertige Objektive, die auch zu den günstigsten gehören. Mit diesen Objektiven können Sie mit der Schärfentiefe spielen (sie lassen den Hintergrund verschwimmen) und unter allen Bedingungen fotografieren (wenn es stockdunkel ist, am Feuer, bei Kerzen usw.). Sie werden Ihnen auch helfen, einige der Grundsätze der Fotografie schneller zu verstehen.

Externer Blitz und drahtlose Blitzauslöser

Am ersten Tag nach dem Kauf Ihrer Kamera werden Sie wahrscheinlich noch keinen Reporter Blitz benötigen, aber wahrscheinlich recht bald werden Sie feststellen, dass der Blitz, der in das Kameragehäuse eingebaut ist, nur begrenzte Möglichkeiten bietet.

Er gibt ein eher flaches Licht ab, hat weniger Leistung und ist schwieriger zu steuern. Ein externer Blitz ist schwenkbar. Wenn man den Winkel des Lichts ändert, erhält man unterschiedliche Effekte auf dem Foto, was weniger Langeweile bedeutet als mit der eingebauten Lampe.

Außerdem hat er mehr Leistung und ist einfacher zu bedienen. Ebenfalls und das gefällt mir am besten, kann man den Blitz auch dann auslösen, wenn man weit von der Kamera entfernt steht! Dazu müssen Sie nur einen passenden Funkauslöser und Empfänger kaufen. Die Kosten liegen hier zwischen 89.00 und 790,00 EUR.

Ein Stativ mit einem passenden Kopf

Mit einem Stativ können Sie auch unter Bedingungen fotografieren, für die Ihre Hände nicht mehr ausreichen. Zum Beispiel, wenn es dunkel ist, wenn mehrere identische Bilder benötigt werden, wenn Sie ein Panorama oder ein Familienfoto machen wollen, bei dem alle einschließlich des Fotografen dabei sind. Eine der wichtigsten Regeln bei der Auswahl eines Stativs ist sein Gewicht – es sollte schwer und stabil sein. Leider ist hier Murphys Gesetz am Werk. Jedes Stativ erweist sich als zu schwer, um es einfach zu transportieren oder als zu leicht, um die Kamera zu halten.

Für den Anfang können Sie für eine kleine DSLR ein leichtes Plastikstativ für etwa 30.00 bis 50,00 EUR kaufen. Wenn Sie sich im Laufe der Zeit auf einen Bereich der Fotografie spezialisieren, z. B. Architekturfotografie, Makrofotografie, Astrofotografie oder Filmen, werden Sie ein besseres Stativ mit einem speziellen Kopf kaufen, der Ihren Bedürfnissen besser entspricht. Kosten zwischen 69.00 und 180,00 EUR kommen da auf Sie zu.

Transportmöglichkeiten für Ihre Ausrüstung

Es ist an der Zeit, eine vernünftige Tasche zu wählen! Je nach Ihrem Lebensstil müssen Sie sich entscheiden: Rucksack, Tasche oder vielleicht beides, damit Sie etwas für verschiedene Gelegenheiten haben? Ganz gleich, ob Sie sich für eine Kameratasche oder einen Rucksack entscheiden, sollten Sie bedenken, dass beide eher zur Aufbewahrung und zum Transport Ihrer Ausrüstung dienen und nicht garantieren, dass Sie Ihre Kamera in jeder Situation zur Hand haben. Die Kosten liegen zwischen 12.00 und 99,00 EUR.

Genau wie eine Schulausrüstung, die sich nicht auf einen Rucksack und Bücher beschränkt, besteht auch die Ausrüstung eines Fotografen nicht nur aus einer Kamera mit Karte und Akku. Es dauert Jahre, bis eine anständige Fotoausrüstung komplett ist, aber irgendwo muss man ja schließlich anfangen!