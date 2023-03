Varga ruft zu einer Demokratie gleichberechtigter Nationen auf

Europa sollte kein Imperium sein, sondern eine Demokratie gleichberechtigter Nationen, die auf der Suche nach einem Konsens beruht, sagte Justizministerin Judit Varga am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei einem Rundtischgespräch mit dem Titel „Ungarn inmitten der europäischen Herausforderungen“ sagte Varga, dass die europäischen Konservativen, die an ein Europa der souveränen Nationen glauben, eine Chance hätten, die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2024 zu ändern. Die Ministerin sagte, Brüssel habe versucht, Ungarn die Ansichten international finanzierter NGOs aufzuzwingen, und die Europäische Kommission habe die europäische Demokratie an solche NGOs ausgelagert. In Ungarn, so fügte sie hinzu, gebe es eine direkte Verbindung zwischen der Legislative und dem Volk durch die öffentlichen Umfragen der Nationalen Konsultation. Brüssel hingegen interessiere sich nur dafür, ob ein Thema mit den Ansichten großer internationaler NGOs übereinstimme. Das Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Ungarn sei ein „bürokratischer Sumpf“, durch den „wir waten müssen“. Varga wies auf die „Angriffe“ gegen das ungarische Kinderschutzgesetz hin und sagte, Ungarn sei beschuldigt worden, „die Dienstleistungsfreiheit zu verletzen“, indem es die Bereitstellung von Informationen über LGBTQ-Geschlechter in Schulen untersagt habe. Das Verfahren, fügte sie hinzu, sei politisiert worden.