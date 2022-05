Judit Varga: Regierung sieht die Zukunft Ungarns in der EU

Die Regierung sieht Ungarns Gegenwart und Zukunft weiterhin in der Europäischen Union, sagte Justizministerin Judit Varga, die für das gleiche Amt in der nächsten Regierung kandidiert, am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Europäische Union müsse sich jedoch ändern, wofür die Regierung „entschlossene und aktive“ Schritte unternehmen werde, sagte Varga bei einer Anhörung vor dem Europaausschuss des Parlaments. Die Kandidatin versprach, dass sie in ihrer Funktion als für die EU-Koordination zuständige Ministerin alles tun werde, um Ungarn, seine Interessen und die Rechte des ungarischen Volkes in der Europäischen Union zu verteidigen. Sie werde sich für die Erneuerung der EU einsetzen und bei diesen Bemühungen „Verbündete und Partner“ finden. Die EU betrachte jedoch „die Integration als ein Ziel, das alle traditionellen Werte und nationalen Interessen überschreibt“, sagte sie. „Wir können konkrete Anzeichen für den Aufbau eines europäischen Imperiums sehen“, fügte sie hinzu.

„Die Ungarn hingegen betrachten die Integration als ein Mittel für die Nationen, um ihre Freiheit zu vervollständigen, und zwar in Zusammenarbeit und mit gegenseitigem Respekt“, sagte Varga und fügte hinzu: „In diesem Sinne werden wir Vorschläge für die Zukunft der EU machen“. Obwohl „die EU ein Europa aufbaut, das die traditionellen europäischen Werte ablehnt, sind wir der Meinung, dass traditionelle Gemeinschaften wie die Familie, die Nation und die traditionellen Kirchen immer noch der Schlüssel für das Überleben Europas sind… ein Vater und eine Mutter, die ihre Kinder erziehen, oder der moralische Kompass, der unser Handeln leitet, sind keine Dinge der Vergangenheit, sondern eine Garantie für die Zukunft Europas“, sagte sie. „Wir sind der Meinung, dass die Mitgliedstaaten die Verantwortlichen für die Zukunft der europäischen Integration und die alleinigen Inhaber der Souveränität sind; daher können die Mitgliedstaaten allein bestimmen, welche Befugnisse sie gemeinsam ausüben wollen“, sagte Varga. Die EU, so Varga, „baut ein Europa ohne Demokratie auf… und versucht, die demokratische Kontrolle der europäischen Nationen über die EU-Institutionen zu beseitigen“. Die Demokratie in Europa könne nur durch demokratisch organisierte nationale Gemeinschaften aufgebaut werden, betonte sie.