Nagy: Regierung stellt sich bei Grundsteuer auf die Seite der ungarischen Landwirte

Die Regierung wird ein Gesetz einführen, um sicherzustellen, dass landwirtschaftliche Flächen nicht lokal besteuert werden, sagte der Landwirtschaftsminister am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Rund 120.000 Unterzeichner, darunter auch der Minister, haben sich einer von Bauernverbänden initiierten Petition gegen eine in Hódmezővásárhely (Südungarn) eingeführte Grundsteuer angeschlossen. „Wenn die Dollar-Linke in einer Stadt eine Grundsteuer einführt, dann ist sie bereit, sie in jeder anderen linken Stadt einzuführen und bedroht damit die Interessen der ungarischen Landwirte und des ungarischen Agrarsektors“, sagte István Nagy in einer Erklärung. Er sagte, dass die Coronavirus-Pandemie, eine massive Dürre und schädliche Brüsseler Sanktionen die Landwirte enorm belastet hätten. Die Regierung stehe auf der Seite der ungarischen Landwirte, wenn es um die Besteuerung von Grund und Boden gehe, und lehne alle derartigen lokalen Steuern ab, fügte er hinzu.