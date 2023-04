Airbus-Hubschrauber für ungarische Luftwaffe in Várpalota getestet

Die ungarische Luftwaffe wird im Sommer eine Reihe von Airbus-Hubschraubern des Typs H225 erhalten, von denen einer am Donnerstag auf dem Armeestützpunkt Várpalota in Westungarn getestet wurde, so der Verteidigungsminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarischen Luftstreitkräfte werden die ersten in der Welt sein, die ihre H225 mit dem hochmodernen Waffensystem HForce ausgestattet haben, sagte Kristóf Szalay-Bobrovniczky in einem Video auf Facebook. Er nannte das neue Waffensystem „eine bedeutende Entwicklung des 21. Jahrhunderts, die mit den digitalen Streitkräften kompatibel ist, die bald von der ungarischen Armee eingesetzt werden“.