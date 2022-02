Benkő begrüßt die Vervollständigung der leichten Hubschrauberflotte

Der ungarische Verteidigungsminister begrüßte am Dienstag die Vervollständigung der leichten Hubschrauberflotte der ungarischen Streitkräfte, nachdem die 20 H145M-Mehrzweckhubschrauber im Dezember an ihren Stützpunkt in Szolnok (Mittelungarn) geliefert wurden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Tibor Benkő sagte, die Streitkräfte hätten ihre Verpflichtungen erfüllt, sich auf die sich verschlechternde Sicherheitslage in Europa vorzubereiten und Ungarn und seine Bevölkerung zu schützen. Benkő sagte, Ungarn sei ein engagiertes Mitglied der NATO und „wir haben Aufgaben und Verpflichtungen“ im Bündnis, die nur mit Hilfe von Ausrüstung des 21. Jahrhunderts und gut ausgebildeten Soldaten erfüllt werden können. Er fügte hinzu, dass das Zrínyi 2026 genannte Verteidigungsentwicklungsprogramm zu etwa einem Drittel abgeschlossen sei und künftige Entwicklungen der Luftstreitkräfte im Rahmen des Programms die Anschaffung von 16 H225-Hubschraubern zwischen 2023 und 2025 beinhalten würden.

Matthieu Louvot, Executive Vice-President von Airbus, sagte, der H145M sei der modernste und vielseitigste Universalhubschrauber der Welt, und dank der Lieferung von H225-Hubschraubern zwischen 2023 und 2025 werde Ungarn über die modernste Hubschrauberflotte in Mittel- und Osteuropa verfügen.