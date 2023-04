Wellness ist auch im eigenen Badezimmer ein Genuss

Wellness und Entspannung sind für viele Menschen inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil ihres Lebens geworden. Sich regelmäßig eine Auszeit zu nehmen und etwas für sich zu tun, ist Balsam für die Seele und den Körper. Doch muss dazu auch das eigene Heim verlassen werden und so versuchen immer mehr Menschen, sich zu Hause einen Wellnesstempel zu schaffen.

Was braucht es für das Spa-Gefühl im heimischen Badezimmer?

Wer viel Platz zur Verfügung hat, ist hier klar im Vorteil, denn ein eigener Wellnessbereich mit Sauna, Duschen und Liegeflächen benötigt ausreichend Raum. Doch auch in einem kleineren Ambiente ist es durchaus möglich, sich einen schönen Ort der Entspannung zu schaffen.

Dazu braucht es die entsprechende Ausstattung, die nicht nur praktisch, sondern außerdem ein Hingucker sein sollte. Badewanne oder Dusche, ein formschönes Waschbecken und ein paar Accessoires können jedes Badezimmer zu einem Ort erschaffen, in welchem sich gerne aufgehalten wird. Hier spielen auch die Farben eine Rolle und zum Glück gibt es eine große Auswahl an Materialien, Farben und Formen, sodass jeder Raum individuell und besonders gestaltet werden kann.

Dazu ein paar schöne Anwendungen und dem perfekten Wellenesstag für zu Hause steht nichts mehr im Wege.

Wellness ist mehr als Sauna und Baden

Doch zu einem perfekten Erholungstag gehört besonders für die Frauen mehr als nur ein entspanntes Bad und eine Gesichtsmaske. Das entsprechende Make-up sorgt dafür, dass der Tag nicht nur entspannt beginnt, sondern sich in der Außenwirkung fortsetzt. Daher gehören auch ein ausreichend großer Spiegel und das passende Licht zur perfekten Ausstattung in einem Badezimmer, das den Ansprüchen an einen Wohlfühltempel genügen soll.

Jedes Jahr kommen neue Trends auf den Markt und um diese entsprechend umsetzen zu können, braucht es nicht nur Equipment, sondern auch den passenden Raum.

Rote Lippen soll man küssen…

Auch die Musikbranche wusste schon immer, dass die Lippen einer Frau ein magischer Anziehungspunkt für die Augen der Männer darstellen und ein schöner Mund kann in der Tat sehr entzücken. Doch was tun, wenn die Natur einen nicht mit vollen und prallen Lippen gesegnet hat? Beim perfekten Make-up sollte immer darauf geachtet werden, dass entweder die Augen oder der Mund betont werden. Ansonsten kann es schnell angemalt und überladen wirken. Wer also mit der Form seiner Lippen nicht ganz zufrieden ist, kann beim Schminken auf die Augen setzen, oder mit ein paar einfachen Tricks nachhelfen. Denn es braucht keine OP oder einen sonstigen Eingriff, um den Mund größer und praller erscheinen zu lassen.

Bei der Ausstattung auf Nachhaltigkeit achten

Umweltschutz und Ressourcenschonung sind inzwischen in allen Bereichen unseres Lebens ein wichtiges Thema und es geht jeden an, die vorhandenen Ressourcen möglichst zu erhalten und entsprechend einzusetzen. Daher kann auch bei der Einrichtung des heimischen Badezimmers auf diese Punkte geachtet werden. Sanitäreinrichtungen sind nicht bloß in den unterschiedlichsten Formen und Farben erhältlich, sondern auch bei den Materialien kann durch Naturstein auf Nachhaltigkeit gesetzt werden. Dies sieht nicht nur speziell aus, sondern schont daneben nachweislich die Umwelt.

Und auch beim Thema Kosmetik ist dieser Trend deutlich spürbar. Vegan, tierversuchsfrei und möglichst naturbelassen sind die Entwicklungen, die viele Verbraucher inzwischen ausdrücklich bevorzugen.