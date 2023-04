EU-Kommission genehmigt ungarisches Programm zur Unternehmensförderung in Höhe von 1 Milliarde Euro

Die Europäische Kommission hat grünes Licht für eine ungarische Unterstützungsregelung in Höhe von 1 Milliarde Euro für Unternehmen gegeben, die aufgrund des Krieges in der Ukraine höhere Energiekosten zu tragen haben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Regelung wurde im Rahmen des befristeten Krisen- und Übergangsrahmens der EU in Verbindung mit Maßnahmen zur Unterstützung von Schlüsselsektoren, die ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern wollen, genehmigt, teilte die Kommission am Donnerstag mit. Im Rahmen der ungarischen Regelung werden die höheren Gas- und Stromkosten von Unternehmen teilweise in Form von Darlehen und Garantien unterstützt. Die Regelung gilt weder für den Finanzsektor noch für Unternehmen, die als potenziell umweltschädlich gelten.