EU-Kommission genehmigt ungarische Beihilferegelung

Die Europäische Kommission hat eine ungarische Beihilferegelung in Höhe von 77,1 Mio. Euro zur Unterstützung von Unternehmen in der Landwirtschaft, der Fischerei und der Lebensmittelindustrie im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine genehmigt, teilte die Kommission am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regelung wurde auf der Grundlage des von der Kommission im März verabschiedeten Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen in der Krisen- und Übergangsphase genehmigt, um Maßnahmen in Sektoren zu unterstützen, die für die Beschleunigung des grünen Übergangs und die Verringerung der Abhängigkeit von Brennstoffen von zentraler Bedeutung sind, so die Kommission. Die Beihilfe wird in Form von zinsverbilligten Darlehen von bis zu 1 Mrd. Forint (2,7 Mio. EUR) pro Kreditnehmer gewährt. Sie wird bis spätestens 31. Dezember 2023 gewährt. „Der Zweck der Maßnahme besteht darin, den Liquiditätsbedarf der förderfähigen Begünstigten zu decken, die derzeit von den steigenden Inflationsraten und dem Anstieg der Gas- und Stromkosten im Zusammenhang mit der aktuellen Krise betroffen sind“, so die Europäische Kommission in einer Erklärung.