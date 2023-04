Bakondi: Bürgerkrieg im Sudan wird voraussichtlich zu verstärkter Migration nach Europa führen

Der Bürgerkrieg im Sudan wird voraussichtlich zu einem Anstieg der Zahl der Menschen führen, die versuchen, illegal in die Europäische Union einzureisen, auch wenn Berichten zufolge eine große Zahl von Menschen auf dem Weg in die EU aus anderen Regionen Afrikas Libyen erreicht, sagte der Sicherheitsberater des Ministerpräsidenten dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die illegale Einwanderung sei ein ernsthaftes Risiko für die Sicherheit und die sozialen Dienste in Europa und könne zu sozialen Spannungen führen, so György Bakondi. Auch in Ungarn haben die Versuche der illegalen Einreise zugenommen. Allein in diesem Jahr wurden rund 39.000 illegale Migranten und über 300 Menschenschmuggler festgenommen, sagte er. Der Menschenschmuggel ist zu einem „riesigen Geschäft“ mit weit verzweigten Organisationen und hohen Einnahmen geworden, sagte er. Die Schleusernetze verfügen über eigene „Abteilungen“ für den Transport, die Fälschung von Dokumenten, die Vermietung von Ausrüstung und andere Bereiche, betonte er. „Deshalb betonen wir, dass der Menschenschmuggel nur in internationaler Zusammenarbeit zwischen Polizei und Geheimdiensten bekämpft werden kann“, sagte er.